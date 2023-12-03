Израиль после завершения наземной операции может создать буферную зону на границе с Газой, пишут СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после завершения боевых действий в секторе Газа не планирует размещать там войска, пишет The Times of Israel со ссылкой на неназванное официальное лицо. По его словам, сейчас военное руководство страны обсуждает создание буферной зоны у границы с палестинским анклавом.

"Военное руководство обсуждает создание определённой буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа, чтобы ХАМАС не смогло сосредоточить возле неё военные силы и вновь застать Израиль врасплох", — пишет газета.

Подчёркивается, что это является мерой безопасности и ЦАХАЛ не планирует оставаться на данной территории. Предполагается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху поделится этими планами с госсекретарём США Энтони Блинкеном во время его визита.