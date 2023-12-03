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3 декабря, 06:38

Израиль после завершения наземной операции может создать буферную зону на границе с Газой, пишут СМИ

Times of Israel: Израиль после операции не будет размещать войска в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после завершения боевых действий в секторе Газа не планирует размещать там войска, пишет The Times of Israel со ссылкой на неназванное официальное лицо. По его словам, сейчас военное руководство страны обсуждает создание буферной зоны у границы с палестинским анклавом.

"Военное руководство обсуждает создание определённой буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа, чтобы ХАМАС не смогло сосредоточить возле неё военные силы и вновь застать Израиль врасплох", — пишет газета.

Подчёркивается, что это является мерой безопасности и ЦАХАЛ не планирует оставаться на данной территории. Предполагается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху поделится этими планами с госсекретарём США Энтони Блинкеном во время его визита.

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Напомним, 2 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о прекращении действия перемирия. По словам главы военного ведомства, он приказал открыть огонь из-за нежелания палестинского движения ХАМАС отпускать порядка 20 заложников в рамках договорённостей.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Abed Rahim Khatib

Матвей Константинов
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