Боевое крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Тель-Авиву

Военное крыло группировки ХАМАС — Бригады аль-Кассама — сообщило о ракетном ударе по Тель-Авиву. В центральной части Израиля в эти минуты звучат сирены воздушной тревоги.

Предположительная воздушная атака ХАМАС на Тель-Авив. Видео © Х / יואל

Так, палестинское движение сообщило, что по Тель-Авиву в ответ на убийства мирного населения силами военнослужащих Армии обороны Израиля был произведён ракетный залп. В социальный сетях уже начинают появляться кадры, предположительно, с места атаки на центр Израиля.