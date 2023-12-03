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2 декабря, 21:13

Боевое крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Тель-Авиву

Военное крыло группировки ХАМАС — Бригады аль-Кассама — сообщило о ракетном ударе по Тель-Авиву. В центральной части Израиля в эти минуты звучат сирены воздушной тревоги.

Предположительная воздушная атака ХАМАС на Тель-Авив. Видео © Х / יואל

Так, палестинское движение сообщило, что по Тель-Авиву в ответ на убийства мирного населения силами военнослужащих Армии обороны Израиля был произведён ракетный залп. В социальный сетях уже начинают появляться кадры, предположительно, с места атаки на центр Израиля.

В ХАМАС заявили об освобождении всех женщин и детей среди заложников в Газе

В ХАМАС заявили об освобождении всех женщин и детей среди заложников в Газе

Напомним, что вечером 2 декабря глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант заявил о том, что ЦАХАЛ возобновляет боевые действия в секторе Газа. Причиной, по его словам, стало нарушение договорённостей с ХАМАС о перемирии со стороны палестинцев.

Обложка ©

Х / יואל

Алексей Соловьёв
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