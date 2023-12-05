Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы сухопутной операции в Газе

ЦАХАЛ перешла к третьей фазе сухопутной операции в секторе Газа, сообщил глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

"За последние несколько дней были ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры. Мы перешли к третьему этапу наземных операций", — сказал генерал-лейтенант.

По его словам, израильские войска сейчас окружают город Хан-Юнис на юге Газы и продолжают закреплять позиции на севере. Как заметил Халеви, члены палестинского движения ХАМАС уже ощущают ошибку тех, кто думал, что ЦАХАЛ будет трудно возобновить бои после недельного прекращения огня.