Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы сухопутной операции в Газе
ЦАХАЛ перешла к третьей фазе сухопутной операции в секторе Газа, сообщил глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.
"За последние несколько дней были ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры. Мы перешли к третьему этапу наземных операций", — сказал генерал-лейтенант.
По его словам, израильские войска сейчас окружают город Хан-Юнис на юге Газы и продолжают закреплять позиции на севере. Как заметил Халеви, члены палестинского движения ХАМАС уже ощущают ошибку тех, кто думал, что ЦАХАЛ будет трудно возобновить бои после недельного прекращения огня.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Службы общей безопасности (ШАБАК) Израиля пообещал уничтожить членов исламистского палестинского движения ХАМАС. Он заметил, что спецслужбы еврейского государства достанут их по всему миру: в Газе, Иудее, на территории Западного берега реки Иордан, в Ливане, а также в Катаре и Турции.
ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI