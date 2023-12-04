Глава спецслужбы Израиля пообещал уничтожить членов ХАМАС по всему миру
Спецслужбы еврейского государства готовы уничтожать членов радикального движения ХАМАС по всему миру. Как передаёт государственная телерадиокомпания Kan, обнародовавшая заявление главы Службы общей безопасности (ШАБАК) Израиля Ронена Бара, Тель-Авив намерен это делать даже в Катаре и Турции, где находятся некоторые руководители этой палестинской организации.
"Кабинет министров поставил перед нами цель. Как говорят на улице, это ликвидация ХАМАС, и мы полны решимости сделать это. Это наш Мюнхен", — заявил чиновник, проведя аналогию с печально известными событиями на Олимпиаде 1972 года в ФРГ.
В другом обнародованном отрывке глава ШАБАК порассуждал о географии применения определённых действий против верхушки ХАМАС. По его словам, израильские спецслужбы достанут глав палестинского движения везде: в Газе, Иудее, на территории Западного берега реки Иордан, в Ливане, а также в Катаре и Турции.
"Это займёт несколько лет, но мы будем там, чтобы сделать это", — заявил Бар.
Напомним, что в минувшую субботу, 2 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никогда не признает ХАМАС террористической организацией. Стоит отметить, что до этого турецкий лидер назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "мясником сектора Газа", а атаки, которые ЦАХАЛ предпринимает в палестинском анклаве, — самым вероломным нападением в истории человечества.
Pixabay