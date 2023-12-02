Эрдоган заявил, что никогда не признает ХАМАС террористической организацией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никогда не признает радикальное палестинское движение ХАМАС террористической организацией. Так он ответил заместителю министра финансов США по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайану Нельсону, который во время поездки в Анкару выразил недовольство позицией Турции в отношении ХАМАС.

"ХАМАС — не террористическая организация. Это люди, которые продолжают борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года по сей день. Сейчас я придерживаюсь аналогичной позиции. Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией, что бы кто ни говорил", — сказал Эрдоган время выступления по итогам участия в Конференции ООН об изменении климата (COP28), его слова приводит Hurriyet.