Эрдоган заявил, что никогда не признает ХАМАС террористической организацией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никогда не признает радикальное палестинское движение ХАМАС террористической организацией. Так он ответил заместителю министра финансов США по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайану Нельсону, который во время поездки в Анкару выразил недовольство позицией Турции в отношении ХАМАС.
"ХАМАС — не террористическая организация. Это люди, которые продолжают борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года по сей день. Сейчас я придерживаюсь аналогичной позиции. Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией, что бы кто ни говорил", — сказал Эрдоган время выступления по итогам участия в Конференции ООН об изменении климата (COP28), его слова приводит Hurriyet.
Политик пояснил, что Запад, особенно США, постоянно изображает ХАМАС как террористическую организацию. Однако, по его словам, внешняя политика Анкары выстраивается в строгом соответствии с интересами Турецкой Республики и ожиданиями её народа. Западные страны ожидают, что Турция предпримет шаги в соответствии с их интересами, но это маловероятный исход, подчеркнул Эрдоган.
Ранее Лайф писал, что турецкие адвокаты подали в МУС иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за геноцид в секторе Газа. Известно, что документ состоит из 23 страниц. Позднее Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством и отметил, что дни премьера ближневосточного государства Биньямина Нетаньяху сочтены. Кроме того, турецкий лидер назвал его "мясником" сектора Газа.
ТАСС / AP / Peter Dejong