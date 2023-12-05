Израиль установил в Газе большие насосы, чтобы затопить тоннели ХАМАС морской водой

Система тоннелей ХАМАС, расположенных под сектором Газа, оказалась под угрозой. Их могут затопить наносы, которые установили израильские военные, сообщает Wall Street Journal.

"Израиль собрал систему больших насосов, которые может использовать для затопления морской водой обширной сети тоннелей ХАМАС под сектором Газа", — говорится в статье.

По данным американского издания, речь идёт о системе из пяти насосов, которые установлены около лагеря беженцев "Аш-Шати" на севере Газы. С их помощью ЦАХАЛ может всего за несколько недель затопить тоннели противника водой из Средиземного моря. Тем не менее власти еврейского государства пока в раздумьях: они не утвердили план, но и не отказались от него.

Так, для них пока остаётся неизвестной площадь тоннелей ХАМАС. Кроме того, непонятно, что в них находится и как морская вода повлияет на почву и грунтовые воды в Газе, ведь население в результате может потерять доступ к пресной воде. Как сообщают источники газеты, план обсуждался с представителями США и Израиля. Если он будет принят, Белый дом может столкнуться со шквалом критики.