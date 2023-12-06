В США раскрыли, когда закончится операция Израиля в секторе Газа

Американские политики уверены, что ЦАХАЛ завершит третью фазу наземной операции в секторе Газа до января следующего года, заявил телеканал CNN. После этого израильская армия сосредоточится на точечных атаках против командования ХАМАС, считают в США.

"Официальные лица ожидают, что нынешняя фаза наземного вторжения в Газу, нацеленная на южную часть сектора Газа, продлится несколько недель, возможно, до января, прежде чем Израиль перейдёт к менее интенсивной и крайне ограниченной стратегии", — отметили журналисты со ссылкой на неназванных чиновников.