В США раскрыли, когда закончится операция Израиля в секторе Газа
CNN: В США ожидают завершения третьей фазы операции Израиля в Газе до января
Американские политики уверены, что ЦАХАЛ завершит третью фазу наземной операции в секторе Газа до января следующего года, заявил телеканал CNN. После этого израильская армия сосредоточится на точечных атаках против командования ХАМАС, считают в США.
"Официальные лица ожидают, что нынешняя фаза наземного вторжения в Газу, нацеленная на южную часть сектора Газа, продлится несколько недель, возможно, до января, прежде чем Израиль перейдёт к менее интенсивной и крайне ограниченной стратегии", — отметили журналисты со ссылкой на неназванных чиновников.
По мнению собеседников издания, главной целью операции ЦАХАЛ является максимальное ослабление палестинского движения. Однако Израиль не сможет достичь её в 2023 году, так как вооружённые силы страны не заточены под долгосрочные конфликты.
О начале третьей фазы сухопутной операции в Газе Генштаб ЦАХАЛ объявил 5 декабря. На фоне наступления израильских военных ХАМАС теряет контроль над палестинским анклавом.
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