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5 декабря, 20:42

В Израиле заявили, что ХАМАС теряет контроль над Газой

Министр обороны Израиля Галант: ХАМАС теряет контроль над сектором Газа

Суннитская группировка ХАМАС несёт тяжёлые потери и лишается контроля над сектором Газа. Обстановку в анклаве описал глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант.

По словам руководителя ведомства, палестинское движение сталкивается с проблемами благодаря слаженной работе бойцов ЦАХАЛ. Израильские военные скоординированно наносят удары по ХАМАС с воздуха, моря и на суше. Результаты солдат "впечатляющи и точны", отметил министр на пресс-конференции.

"ХАМАС теряет контроль, несёт потери, и это достигается за счёт решительных и мощных действий бойцов Армии обороны Израиля", — произнёс Галант.

Минздрав сектора Газа: Число жертв ударов Израиля превысило 15,5 тысячи человек

Минздрав сектора Газа: Число жертв ударов Израиля превысило 15,5 тысячи человек

О возобновлении боевых действий в Газе в полную силу МО Израиля объявило 2 декабря. А спустя несколько дней ЦАХАЛ приступила к третьей фазе наземной операции в анклаве. Войска окружают город Хан-Юнис на юге региона и продолжают закреплять позиции на севере.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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