В Израиле заявили, что ХАМАС теряет контроль над Газой

Суннитская группировка ХАМАС несёт тяжёлые потери и лишается контроля над сектором Газа. Обстановку в анклаве описал глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант.

По словам руководителя ведомства, палестинское движение сталкивается с проблемами благодаря слаженной работе бойцов ЦАХАЛ. Израильские военные скоординированно наносят удары по ХАМАС с воздуха, моря и на суше. Результаты солдат "впечатляющи и точны", отметил министр на пресс-конференции.

"ХАМАС теряет контроль, несёт потери, и это достигается за счёт решительных и мощных действий бойцов Армии обороны Израиля", — произнёс Галант.