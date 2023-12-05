В Израиле заявили, что ХАМАС теряет контроль над Газой
Министр обороны Израиля Галант: ХАМАС теряет контроль над сектором Газа
Суннитская группировка ХАМАС несёт тяжёлые потери и лишается контроля над сектором Газа. Обстановку в анклаве описал глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант.
По словам руководителя ведомства, палестинское движение сталкивается с проблемами благодаря слаженной работе бойцов ЦАХАЛ. Израильские военные скоординированно наносят удары по ХАМАС с воздуха, моря и на суше. Результаты солдат "впечатляющи и точны", отметил министр на пресс-конференции.
"ХАМАС теряет контроль, несёт потери, и это достигается за счёт решительных и мощных действий бойцов Армии обороны Израиля", — произнёс Галант.
О возобновлении боевых действий в Газе в полную силу МО Израиля объявило 2 декабря. А спустя несколько дней ЦАХАЛ приступила к третьей фазе наземной операции в анклаве. Войска окружают город Хан-Юнис на юге региона и продолжают закреплять позиции на севере.
Flickr / Israel Defense Forces