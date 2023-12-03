Минздрав сектора Газа: Число жертв ударов Израиля превысило 15,5 тысячи человек

Число жертв ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава анклава Ашраф аль-Кидра.

"Число жертв израильской агрессии против сектора Газа с 7 октября выросло до 15 523 человек", — сказал он.

Он добавил, что различные ранения получили 41 316 человек.