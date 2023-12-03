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3 декабря, 11:29

В ХАМАС заявили, что более 700 палестинцев погибли в секторе Газа за сутки

Более 700 палестинцев погибли в секторе Газа за минувшие сутки. Об этом заявили в пресс-службе радикального движения ХАМАС.

"В результате [действий] израильской оккупации за последние 24 часа погибло более 700 палестинских граждан", — говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что всего более чем 1,5 миллиона жителей региона были вынуждены покинуть свои дома.

Израиль после завершения наземной операции может создать буферную зону на границе с Газой, пишут СМИ

Израиль после завершения наземной операции может создать буферную зону на границе с Газой, пишут СМИ

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин допустил, что Израиль может потерпеть стратегическое поражение в секторе Газа. Он назвал гражданское население "центром тяжести", отметив, что Тель-Авив должен стремиться к его защите. Напомним, 2 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о прекращении действия перемирия. Он приказал открыть огонь из-за нежелания движения ХАМАС отпускать порядка 20 заложников в рамках договорённостей.

Обложка ©

Getty Images / Ahmad Hasaballah

Матвей Константинов
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