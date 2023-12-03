В ХАМАС заявили, что более 700 палестинцев погибли в секторе Газа за сутки

Более 700 палестинцев погибли в секторе Газа за минувшие сутки. Об этом заявили в пресс-службе радикального движения ХАМАС.

"В результате [действий] израильской оккупации за последние 24 часа погибло более 700 палестинских граждан", — говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что всего более чем 1,5 миллиона жителей региона были вынуждены покинуть свои дома.