В ХАМАС заявили, что более 700 палестинцев погибли в секторе Газа за сутки
Более 700 палестинцев погибли в секторе Газа за минувшие сутки. Об этом заявили в пресс-службе радикального движения ХАМАС.
"В результате [действий] израильской оккупации за последние 24 часа погибло более 700 палестинских граждан", — говорится в опубликованном сообщении.
Подчёркивается, что всего более чем 1,5 миллиона жителей региона были вынуждены покинуть свои дома.
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Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин допустил, что Израиль может потерпеть стратегическое поражение в секторе Газа. Он назвал гражданское население "центром тяжести", отметив, что Тель-Авив должен стремиться к его защите. Напомним, 2 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о прекращении действия перемирия. Он приказал открыть огонь из-за нежелания движения ХАМАС отпускать порядка 20 заложников в рамках договорённостей.
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