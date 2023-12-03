Глава Пентагона Остин допустил стратегическое поражение Израиля в секторе Газа
Израиль может ожидать стратегическое поражение в секторе Газа, считает глава Пентагона Ллойд Остин. Он назвал гражданское население "центром тяжести", отметив, что его нельзя загонять в "объятия противника".
"В таком виде боёв центр тяжести — гражданское население. И если вы загоните его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением", — сказал политик в ходе Рейгановского форума по национальной обороне.
Остин добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может одержать победу над палестинским движением ХАМАС только в том случае, если сделает приоритетной задачей сохранение мирного населения Газы.
Ранее Лайф писал, что палестинский врач с гражданством РФ погиб в результате авиаудара Израиля по сектору Газа. Стоит отметить, что накануне вечером министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля возобновляет боевые действия в Газе в полную силу. Также сообщалось, что не менее 14 человек погибли в результате обстрела ЦАХАЛ лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа. Среди них есть женщины и дети.
ТАСС / AP / Cliff Owen