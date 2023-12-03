Глава Пентагона Остин допустил стратегическое поражение Израиля в секторе Газа

Израиль может ожидать стратегическое поражение в секторе Газа, считает глава Пентагона Ллойд Остин. Он назвал гражданское население "центром тяжести", отметив, что его нельзя загонять в "объятия противника".

"В таком виде боёв центр тяжести — гражданское население. И если вы загоните его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением", — сказал политик в ходе Рейгановского форума по национальной обороне.