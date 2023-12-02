Израильские истребители F-16 обстреляли окрестности Дамаска

В ночь на субботу израильские истребители F-16 нанесли удары управляемыми авиабомбами по объектам вблизи Дамаска. Как рассказал на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить, Сирия отразила удары с помощью комплексов "Панцирь-С" и "Бук-М2Э".

По его словам, четыре тактических истребителя ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска с территории захваченных Голанских высот.

"Дежурными силами по ПВО Вооружённых сил Сирии из комплексов "Панцирь-С" и "Бук-М2Э" российского производства большая часть авиабомб сбита. Жертв и пострадавших нет", — заявил Кулить.