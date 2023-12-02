СМИ сообщили об ударе ЦАХАЛ по Дамаску
Al Ikhbariya: Израиль нанёс удар по столице Сирии
Окрестности Дамаска в ночь на субботу подверглись удару со стороны Армии обороны Израиля. Большинство ракет были сбиты, но серьёзного ущерба избежать не удалось, заявил сирийский гостелеканал Al Ikhbariya, не приводя подробностей.
"Израиль совершил агрессию на окрестности столицы Дамаска", — пояснили местные журналисты.
В последний раз Сирия была атакована ЦАХАЛ в двадцатых числах ноября. После сделки о перемирии с палестинской группировкой ХАМАС Израиль не наносил удары по северному соседу, возобновив их лишь по завершении режима прекращения огня.
Ранее израильская армия неоднократно грозилась продолжить боевые действия в секторе Газа с большей интенсивностью по окончании перемирия. По словам премьера страны Биньямина Нетаньяху, операция продолжится до полного уничтожения ХАМАС.
Flickr / Israel Defense Forces