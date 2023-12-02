СМИ сообщили об ударе ЦАХАЛ по Дамаску

Окрестности Дамаска в ночь на субботу подверглись удару со стороны Армии обороны Израиля. Большинство ракет были сбиты, но серьёзного ущерба избежать не удалось, заявил сирийский гостелеканал Al Ikhbariya, не приводя подробностей.

В последний раз Сирия была атакована ЦАХАЛ в двадцатых числах ноября. После сделки о перемирии с палестинской группировкой ХАМАС Израиль не наносил удары по северному соседу, возобновив их лишь по завершении режима прекращения огня.