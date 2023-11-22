Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) ведут огонь по воздушным целям в небе над южными районами Дамаска. Об этом заявила правительственная радиостанция Sham FM.

По её данным, за атакой стоит Израиль. Ранее, 11 ноября, стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Сирии после обстрела севера еврейского государства.