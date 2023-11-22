Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку
Sham FM: Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку Израиля в небе над Дамаском
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) ведут огонь по воздушным целям в небе над южными районами Дамаска. Об этом заявила правительственная радиостанция Sham FM.
По её данным, за атакой стоит Израиль. Ранее, 11 ноября, стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Сирии после обстрела севера еврейского государства.
Как сообщал Лайф, Израиль и Сирия неоднократно обменивались ударами после обострения конфликта в секторе Газа. Так, 24 октября военные САР обстреляли соседей из миномётов, на что ЦАХАЛ ответила зеркальным образом. А 29 октября для поражения объектов на территории республики еврейское государство даже задействовало авиацию. Впрочем, гораздо больше целей Военно-воздушным силам Израиля приходится уничтожать в Газе. С начала наземной фазы операции бомбардировщики ЦАХАЛ нанесли удары по почти 5000 объектов в анклаве.
ТАСС / Zuma