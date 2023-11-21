Пентагон подсчитал количество атак в Ираке и Сирии на военные объекты США
Пентагон: Американские силы в Ираке и Сирии были атакованы 66 раз с 17 октября
Американские силы в Ираке и Сирии были атакованы 66 раз с 17 октября, при этом пострадало 62 человека. Об этом рассказала на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"С 17 октября [американские] силы подвергались нападениям примерно 66 раз, 32 раза в Ираке и 34 раза в Сирии", — сообщила Сингх.
Американские военные объекты в Сирии и Ираке в последний месяц подвергаются масштабным атакам. Так, 22 октября военную базу США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар атаковали бойцы шиитских вооружённых отрядов, которые входят в движение "Исламское сопротивление Ирака". Кроме того, подвергалась атаке беспилотников американская военная база у нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. В ночь с 8 на 9 ноября в Ираке прогремел взрыв в провинции Эрбиль в автономном регионе Курдистан. Также нападение на американские объекты было зафиксировано в районе газового месторождения "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
ТАСС / EPA / AHMED MARDNLI