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12 ноября, 23:58

Пентагон сообщил об ударах по двум объектам КСИР и проиранских сил в Сирии

Американские войска нанесли авиаудары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, указав, что приказ отдал президент страны Джо Байден.

"Вооружённые силы США нанесли сегодня высокоточные удары по объектам в восточной Сирии", — говорится в заявлении Остина.

Удары пришлись в ответ на атаки по американским военнослужащим в Ираке и Сирии. Их целями стали тренировочный центр и убежище близ городов Абу-Кемаль и Меядин соответственно.

По базе США в Сирии выпустили не менее 15 ракет

По базе США в Сирии выпустили не менее 15 ракет

Ранее Лайф писал, что вооружённый БПЛА ударил по военной базе США в Ираке. В результате оказалась повреждена инфраструктура.

Обложка ©

Unsplash / Rama Laksono

Артур Лапсаков
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