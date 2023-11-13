Пентагон сообщил об ударах по двум объектам КСИР и проиранских сил в Сирии

Американские войска нанесли авиаудары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, указав, что приказ отдал президент страны Джо Байден.

"Вооружённые силы США нанесли сегодня высокоточные удары по объектам в восточной Сирии", — говорится в заявлении Остина.

Удары пришлись в ответ на атаки по американским военнослужащим в Ираке и Сирии. Их целями стали тренировочный центр и убежище близ городов Абу-Кемаль и Меядин соответственно.