По базе США в Сирии выпустили не менее 15 ракет

Утром 9 ноября по военной базе Соединённых Штатов, расположенной в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии, выпустили не менее 15 ракет. Ответственность за эту атаку взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", передаёт телевизионный канал Al Mayadeen.

По данным СМИ, атака на базу стала ответом на американские ракетные удары по восточным кварталам провинциального центра Дейр-эз-Зора. В настоящее время неизвестно, сколько человек получили ранения в результате нападения на базу США, а также какие повреждения зданий и техники были зафиксированы.