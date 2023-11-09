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9 ноября, 03:30

СМИ сообщили о прекращении боя между военными Сирии и США

Al Mayadeen: Перестрелка между военными Сирии и США на берегу Евфрата стихла

Перестрелка между сирийскими и американскими военными на восточном берегу Евфрата в районе города Дейр-эз-Зор стихла. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, стороны применили крупнокалиберные пулемёты, миномётные установки и артиллерийские орудия. При этом о потерях ни с одной из сторон не сообщалось. В боевых действиях на стороне США участвовали курдские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС).

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Инцидент произошёл после того, как американская авиация атаковала восточные кварталы города, где, по заявлению США, располагаются склады вооружений элитного подразделения Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним шиитских группировок. В результате удара погибли 10 человек, сообщает AFP.

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ТАСС / АР / Ahmad Baderkhan

Никита Никонов
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