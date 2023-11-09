СМИ сообщили о прекращении боя между военными Сирии и США
Al Mayadeen: Перестрелка между военными Сирии и США на берегу Евфрата стихла
Перестрелка между сирийскими и американскими военными на восточном берегу Евфрата в районе города Дейр-эз-Зор стихла. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
По его данным, стороны применили крупнокалиберные пулемёты, миномётные установки и артиллерийские орудия. При этом о потерях ни с одной из сторон не сообщалось. В боевых действиях на стороне США участвовали курдские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС).
Инцидент произошёл после того, как американская авиация атаковала восточные кварталы города, где, по заявлению США, располагаются склады вооружений элитного подразделения Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним шиитских группировок. В результате удара погибли 10 человек, сообщает AFP.
ТАСС / АР / Ahmad Baderkhan