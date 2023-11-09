СМИ сообщили о прекращении боя между военными Сирии и США

Перестрелка между сирийскими и американскими военными на восточном берегу Евфрата в районе города Дейр-эз-Зор стихла. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, стороны применили крупнокалиберные пулемёты, миномётные установки и артиллерийские орудия. При этом о потерях ни с одной из сторон не сообщалось. В боевых действиях на стороне США участвовали курдские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС).