Военные Сирии и США вступили в бой на берегу Евфрата

В Сирийской Арабской Республике между бойцами правительственных сил и военными США произошла перестрелка. Как передаёт телеканал Al Mayadeen, инцидент случился к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор.

По данным журналистов, в бой пошли все имеющиеся у них средства, а именно крупнокалиберные пулемёты, миномётные установки и артиллерийские орудия. Сообщается, что боестолкновения начались после авиаудара американских ВВС по восточным кварталам Дейр-эз-Зора.