Военные Сирии и США вступили в бой на берегу Евфрата
Al Mayadeen: Между военными Сирии и США на берегу Евфрата началась перестрелка
В Сирийской Арабской Республике между бойцами правительственных сил и военными США произошла перестрелка. Как передаёт телеканал Al Mayadeen, инцидент случился к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор.
По данным журналистов, в бой пошли все имеющиеся у них средства, а именно крупнокалиберные пулемёты, миномётные установки и артиллерийские орудия. Сообщается, что боестолкновения начались после авиаудара американских ВВС по восточным кварталам Дейр-эз-Зора.
Ранее Лайф писал о том, что на американские военные базы, расположенные в Сирии и Ираке, вновь были совершены атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Первый взрыв прогремел вблизи американской военной базы Харир в иракской провинции Эрбиль (автономный регион Курдистан), а второй — в районе газового месторождения "Конико" в САР.
ТАСС / АР / Ahmad Baderkhan