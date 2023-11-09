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9 ноября, 01:23

Военные Сирии и США вступили в бой на берегу Евфрата

Al Mayadeen: Между военными Сирии и США на берегу Евфрата началась перестрелка

В Сирийской Арабской Республике между бойцами правительственных сил и военными США произошла перестрелка. Как передаёт телеканал Al Mayadeen, инцидент случился к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор.

По данным журналистов, в бой пошли все имеющиеся у них средства, а именно крупнокалиберные пулемёты, миномётные установки и артиллерийские орудия. Сообщается, что боестолкновения начались после авиаудара американских ВВС по восточным кварталам Дейр-эз-Зора.

В Сирии девять человек погибли в результате американского удара "в целях самообороны"

В Сирии девять человек погибли в результате американского удара "в целях самообороны"

Ранее Лайф писал о том, что на американские военные базы, расположенные в Сирии и Ираке, вновь были совершены атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Первый взрыв прогремел вблизи американской военной базы Харир в иракской провинции Эрбиль (автономный регион Курдистан), а второй — в районе газового месторождения "Конико" в САР.

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ТАСС / АР / Ahmad Baderkhan

Алексей Соловьёв
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