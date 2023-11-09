В Сирии девять человек погибли в результате американского удара "в целях самообороны"

Американские военные нанесли удар по объекту в Сирии, который, как они утверждают, используется элитным подразделением Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Сегодня по распоряжению президента [Джо] Байдена ВС США в целях самообороны нанесли на востоке Сирии удар по объекту, используемому КСИР и связанными с ним группировками", — заявил Остин.

Уточняется, что объект атаковали два американских истребителя F-16. Согласно заявлению министра обороны США, там находился склад с вооружениями. Акция, по словам Остина, стала ответом на серию атак против американских военных в Ираке и Сирии. Глава Пентагона заявил, что Байден принял решение об операции "для того, чтобы продемонстрировать, что США будут защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы".

Остин добавил, что Вашингтон готов принять дальнейшие меры по защите своих людей и объектов, а также призвал отказаться от эскалации.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в результате удара погибли девять человек.

"Девять человек, работавших на поддерживаемые Ираном группировки, были убиты в результате американских ударов по объектам, которые используют проиранские группировки", — говорится в сообщении.