В Сирии девять человек погибли в результате американского удара "в целях самообороны"
AFP: В Сирии 9 человек погибли после удара F-16 США по иранскому объекту
Американские военные нанесли удар по объекту в Сирии, который, как они утверждают, используется элитным подразделением Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Сегодня по распоряжению президента [Джо] Байдена ВС США в целях самообороны нанесли на востоке Сирии удар по объекту, используемому КСИР и связанными с ним группировками", — заявил Остин.
Уточняется, что объект атаковали два американских истребителя F-16. Согласно заявлению министра обороны США, там находился склад с вооружениями. Акция, по словам Остина, стала ответом на серию атак против американских военных в Ираке и Сирии. Глава Пентагона заявил, что Байден принял решение об операции "для того, чтобы продемонстрировать, что США будут защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы".
Остин добавил, что Вашингтон готов принять дальнейшие меры по защите своих людей и объектов, а также призвал отказаться от эскалации.
Как сообщает агентство AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в результате удара погибли девять человек.
"Девять человек, работавших на поддерживаемые Ираном группировки, были убиты в результате американских ударов по объектам, которые используют проиранские группировки", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что беспилотники вновь атаковали объекты США в Ираке и Сирии. Речь идёт о военной базе Харир в провинции Эрбиль (автономный регион Курдистан) и базе в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор. Накануне на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса заместитель помощника главы Минобороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул сообщила, что в период с 17 октября базы и другие объекты США в Сирии и Ираке были атакованы 41 раз. По её словам, ответственность за это несут поддерживаемые Ираном вооружённые группировки.
ТАСС / Zuma