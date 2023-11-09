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8 ноября, 23:53

Беспилотники вновь атаковали американские военные базы в Сирии и Ираке

В Ираке прогремел взрыв вблизи американской военной базы Харир в провинции Эрбиль (автономный регион Курдистан). Об этом сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на источник.

"Звук взрыва был отчётливо слышен в окрестностях базы, предполагается, что это была атака беспилотника", — рассказал источник.

Ещё одна атака на объекты США произошла в Сирии. Обстрелу подверглась американская база в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор, со ссылкой на источник сообщает телеканал Al Mayadeen.

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"Американская база на месторождении газа "Конико" на востоке Дейр-эз-Зора на востоке Сирии подверглась обстрелу ракетами и беспилотниками", — говорится в сообщении.

В последние дни эта база неоднократно становилась объектом нападений. В Госдепе заявили, что атаки на американскую инфраструктуру на Ближнем Востоке представляют собой угрозу национальной безопасности в Красном море.

"Это прямая угроза", — заявила помощник госсекретаря США Барбара Лиф на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Военные базы США сразу в двух странах подверглись атакам

Военные базы США сразу в двух странах подверглись атакам

Ранее Лайф писал, что атаке двух беспилотников подвергалась американская база Айн аль-Асад в Ираке. Пострадавших и повреждений удалось избежать, сообщили СМИ.

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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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