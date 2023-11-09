Беспилотники вновь атаковали американские военные базы в Сирии и Ираке

В Ираке прогремел взрыв вблизи американской военной базы Харир в провинции Эрбиль (автономный регион Курдистан). Об этом сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на источник.

"Звук взрыва был отчётливо слышен в окрестностях базы, предполагается, что это была атака беспилотника", — рассказал источник.

Ещё одна атака на объекты США произошла в Сирии. Обстрелу подверглась американская база в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор, со ссылкой на источник сообщает телеканал Al Mayadeen.

"Американская база на месторождении газа "Конико" на востоке Дейр-эз-Зора на востоке Сирии подверглась обстрелу ракетами и беспилотниками", — говорится в сообщении.

В последние дни эта база неоднократно становилась объектом нападений. В Госдепе заявили, что атаки на американскую инфраструктуру на Ближнем Востоке представляют собой угрозу национальной безопасности в Красном море.

"Это прямая угроза", — заявила помощник госсекретаря США Барбара Лиф на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.