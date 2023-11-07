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7 ноября, 18:15

Военная база США у газового месторождения в Сирии подверглась ракетной атаке

СМИ: Военную базу США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор обстреляли ракетами

Военная база США с действующим контингентом американских военных в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетным ударам. Об этом говорится в материале телеканала Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По информации телеканала, в месте дислокации американской базы раздавались звуки взрывов. О деталях нападения и его последствиях ничего не известно. Как утверждают источники, военнослужащие США открыли ответный огонь по источнику атаки на территории Ирака. Представители "Исламского сопротивления Ирака" в телеграм-канале организации взяли на себя ответственность за обстрел.

Военные базы США сразу в двух странах подверглись атакам

Военные базы США сразу в двух странах подверглись атакам

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил, что военнослужащие ВС США гибнут от постоянных ударов по местам их дислокации на Ближнем Востоке. По его словам, это стало происходить чаще после обострения палестино-израильского конфликта.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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