Военная база США у газового месторождения в Сирии подверглась ракетной атаке

Военная база США с действующим контингентом американских военных в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетным ударам. Об этом говорится в материале телеканала Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По информации телеканала, в месте дислокации американской базы раздавались звуки взрывов. О деталях нападения и его последствиях ничего не известно. Как утверждают источники, военнослужащие США открыли ответный огонь по источнику атаки на территории Ирака. Представители "Исламского сопротивления Ирака" в телеграм-канале организации взяли на себя ответственность за обстрел.