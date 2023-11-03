"Бьют постоянно": Стало известно, что скрывают США о ситуации на Ближнем Востоке

Военнослужащие Вооружённых сил США гибнут от постоянных ударов по местам их дислокаций на Ближнем Востоке. Как заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с журналистом Джорджем Галлоуэем, это стало происходить чаще после обострения палестино-израильского конфликта.

Артиллерийским ударам подвергается каждая военная база, на которой располагаются американцы в Сирийской Арабской Республике и в Ираке. Помимо этого, работающие на местах разведчики, по словам экс-сотрудника спецслужбы, заявляют о регулярном ухудшении ситуации в регионе после того, как вспыхнул конфликт в секторе Газа. Также он подтвердил, что Вашингтон не разглашает свои потери на Ближнем Востоке.