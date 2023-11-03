"Бьют постоянно": Стало известно, что скрывают США о ситуации на Ближнем Востоке
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Военные США гибнут от ударов по базам на Ближнем Востоке
Военнослужащие Вооружённых сил США гибнут от постоянных ударов по местам их дислокаций на Ближнем Востоке. Как заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с журналистом Джорджем Галлоуэем, это стало происходить чаще после обострения палестино-израильского конфликта.
Артиллерийским ударам подвергается каждая военная база, на которой располагаются американцы в Сирийской Арабской Республике и в Ираке. Помимо этого, работающие на местах разведчики, по словам экс-сотрудника спецслужбы, заявляют о регулярном ухудшении ситуации в регионе после того, как вспыхнул конфликт в секторе Газа. Также он подтвердил, что Вашингтон не разглашает свои потери на Ближнем Востоке.
"По ним бьют постоянно также и дронами. Вооружённые силы США понесли потери, но они не разглашают их", — заявил Джонсон.
Лайф сообщал, что 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ООН сообщили, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам. Накануне стало известно, что ЦАХАЛ вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС.
В это же время усилились обстрелы американских военных баз в Ираке и Сирии. Так, 24 октября по американской базе Айн-эль-Асад в провинции Анбар в западной части Ирака был нанесён удар ракетой. А уже 31 октября тот же военный объект подвергся атаке беспилотников. 3 ноября беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака.
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