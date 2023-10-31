Военная база США в Ираке подверглась атаке беспилотников

Расположенная в Ираке американская база Айн аль-Асад в Ираке подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Два вооружённых дрона атаковали иракскую авиабазу Айн аль-Асад, на которой находятся американские силы", — сказал собеседник агентства.