Военная база США в Ираке подверглась атаке беспилотников
Reuters: Два дрона атаковали американскую базу Айн аль-Асад в Ираке
Расположенная в Ираке американская база Айн аль-Асад в Ираке подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Два вооружённых дрона атаковали иракскую авиабазу Айн аль-Асад, на которой находятся американские силы", — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем он уточнил, что пострадавших или повреждений в результате атаки удалось избежать.
Предыдущий удар по военной базе США Айн аль-Асад в западной иракской провинции Анбар был нанесён накануне. По данным СМИ, по ней прилетели четыре ракеты, выпущенные из района Тартар. При этом о нанесённом ущербе и организаторах атаки пока ничего не известно. А до этого мы рассказывали, что атаке беспилотников подверглась американская военная база в Сирии.
ТАСС / AP / Qassim Abdul-Zahra