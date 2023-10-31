Регион

Уведомления отключены

31 октября, 07:23

Военная база США в Ираке подверглась атаке беспилотников

Reuters: Два дрона атаковали американскую базу Айн аль-Асад в Ираке

Расположенная в Ираке американская база Айн аль-Асад в Ираке подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Два вооружённых дрона атаковали иракскую авиабазу Айн аль-Асад, на которой находятся американские силы", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он уточнил, что пострадавших или повреждений в результате атаки удалось избежать.

США нанесли авиаудары по иранским объектам в Сирии

США нанесли авиаудары по иранским объектам в Сирии

Предыдущий удар по военной базе США Айн аль-Асад в западной иракской провинции Анбар был нанесён накануне. По данным СМИ, по ней прилетели четыре ракеты, выпущенные из района Тартар. При этом о нанесённом ущербе и организаторах атаки пока ничего не известно. А до этого мы рассказывали, что атаке беспилотников подверглась американская военная база в Сирии.

Обложка ©

ТАСС / AP / Qassim Abdul-Zahra

Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Ирак
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров