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30 октября, 17:52

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Shafaq News: По военной базе США Айн аль-Асад в Ираке выпустили четыре ракеты

По военной базе США Айн аль-Асад в западной иракской провинции Анбар выпустили минимум четыре ракеты. Об этом пишет портал Shafaq News со ссылкой на источник в службе безопасности базы.

Согласно информации источника, пуски производились из района Тартар, который находится восточнее американской базы. В материале ничего не говорится о нанесённом ущербе и организаторах атаки.

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Напомним, предыдущий ракетный удар по базе Айн аль-Асад был нанесён 24 октября. О последствиях атаки ничего не известно.

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Юрий Лысенко
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