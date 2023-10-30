По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Shafaq News: По военной базе США Айн аль-Асад в Ираке выпустили четыре ракеты
По военной базе США Айн аль-Асад в западной иракской провинции Анбар выпустили минимум четыре ракеты. Об этом пишет портал Shafaq News со ссылкой на источник в службе безопасности базы.
Согласно информации источника, пуски производились из района Тартар, который находится восточнее американской базы. В материале ничего не говорится о нанесённом ущербе и организаторах атаки.
Напомним, предыдущий ракетный удар по базе Айн аль-Асад был нанесён 24 октября. О последствиях атаки ничего не известно.
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