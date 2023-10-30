По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

По военной базе США Айн аль-Асад в западной иракской провинции Анбар выпустили минимум четыре ракеты. Об этом пишет портал Shafaq News со ссылкой на источник в службе безопасности базы.

Согласно информации источника, пуски производились из района Тартар, который находится восточнее американской базы. В материале ничего не говорится о нанесённом ущербе и организаторах атаки.