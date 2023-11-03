Беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака
РИА "Новости": БПЛА атаковали американскую военную базу Харир на севере Ирака
На севере Ирака была атакована военная база Харир, где дислоцированы американские военнослужащие. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники в иракских вооружённых силах, по объекту ударили два беспилотных летательных аппарата.
"Военная база Харир в Эрбиле <…> подверглась нападению с использованием двух беспилотников. Пострадал ли кто-то в результате инцидента, неизвестно", — говорится в сообщении.
Это далеко не первое нападение на военные объекты Соединённых Штатов, находящиеся в регионе, за последнее время. Так, 24 октября по американской базе Айн-эль-Асад в провинции Анбар в западной части Ирака был нанесён удар ракетой. А уже 31 октября тот же военный объект подвергся атаке беспилотников.
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