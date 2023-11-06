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6 ноября, 09:18

Военные базы США сразу в двух странах подверглись атакам

Al Mayadeen: Три военные базы США в Ираке и Сирии подверглись новым атакам

Три военные базы США в Ираке и Сирии, контингент которых состоит в том числе и из американских военнослужащих, подверглись атакам. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Согласно данным источников телеканала, база Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар была атакована беспилотниками как минимум дважды. Также нападению с использованием БПЛА подверглась база, расположенная в приграничном городе Эт-Танф в Сирии. Кроме того, боевые отряды шиитов, являющиеся частью движения "Исламское сопротивление Ирака", произвели обстрел базы, находящейся к северу от административного центра Эрбиль в Иракском Курдистане.

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Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил, что военнослужащие ВС США гибнут от постоянных ударов по местам их дислокации на Ближнем Востоке. По его словам, это стало происходить чаще после обострения палестино-израильского конфликта.

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Юрий Лысенко
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