Военные базы США сразу в двух странах подверглись атакам

Три военные базы США в Ираке и Сирии, контингент которых состоит в том числе и из американских военнослужащих, подверглись атакам. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Согласно данным источников телеканала, база Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар была атакована беспилотниками как минимум дважды. Также нападению с использованием БПЛА подверглась база, расположенная в приграничном городе Эт-Танф в Сирии. Кроме того, боевые отряды шиитов, являющиеся частью движения "Исламское сопротивление Ирака", произвели обстрел базы, находящейся к северу от административного центра Эрбиль в Иракском Курдистане.