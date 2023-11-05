Протестующие приступили к штурму авиабазы США в Турции, их сдерживают газом и водомётами

Сотни людей с флагами Палестины пытаются взять штурмом военную базу США Инджирлик в Турции. Участники акции под названием "Конвой свободы для Палестины" протестуют против действий Израиля в секторе Газа. Её организатором является турецкий Фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (İHH).

Автоколонна демонстрантов приехала из Стамбула, собирая по пути сторонников из других городов. Протестующие обступили базу ВВС США Инджирлик, где дислоцированы американские военные. После попытки прорыва внутрь конная полиция и другие стражи порядка применили против участников акции слезоточивый газ и водомёты.