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5 ноября, 13:00

Протестующие приступили к штурму авиабазы США в Турции, их сдерживают газом и водомётами

В Турции применили водомёты против попытавшихся проникнуть на базу США Инджирлик

<p>Стычки у базы ВВС США Инджирлик в Турции 5 ноября. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/cheguwera/status/1721142103512608842/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cheguwera</a></p>

Стычки у базы ВВС США Инджирлик в Турции 5 ноября. Обложка © X / cheguwera

Сотни людей с флагами Палестины пытаются взять штурмом военную базу США Инджирлик в Турции. Участники акции под названием "Конвой свободы для Палестины" протестуют против действий Израиля в секторе Газа. Её организатором является турецкий Фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (İHH).

Стычки у базы ВВС США Инджирлик в Турции 5 ноября. Видео © X / aldin_aba / kacmazmehmetali

Автоколонна демонстрантов приехала из Стамбула, собирая по пути сторонников из других городов. Протестующие обступили базу ВВС США Инджирлик, где дислоцированы американские военные. После попытки прорыва внутрь конная полиция и другие стражи порядка применили против участников акции слезоточивый газ и водомёты.

Турция отзывает посла из Израиля для консультаций

Турция отзывает посла из Израиля для консультаций

Тем временем эвакуация раненых жителей и иностранцев из сектора Газа через КПП Рафах на границе с Египтом прекращена. Причиной стал авиаудар по машине скорой помощи, которая, по утверждению ЦАХАЛ, принадлежала членам движения ХАМАС. По последним данным, в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли уже 9488 человек, в том числе 3900 детей.

Андрей Бражников
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