Протестующие приступили к штурму авиабазы США в Турции, их сдерживают газом и водомётами
В Турции применили водомёты против попытавшихся проникнуть на базу США Инджирлик
Стычки у базы ВВС США Инджирлик в Турции 5 ноября. Обложка © X / cheguwera
Сотни людей с флагами Палестины пытаются взять штурмом военную базу США Инджирлик в Турции. Участники акции под названием "Конвой свободы для Палестины" протестуют против действий Израиля в секторе Газа. Её организатором является турецкий Фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (İHH).
Стычки у базы ВВС США Инджирлик в Турции 5 ноября. Видео © X / aldin_aba / kacmazmehmetali
Автоколонна демонстрантов приехала из Стамбула, собирая по пути сторонников из других городов. Протестующие обступили базу ВВС США Инджирлик, где дислоцированы американские военные. После попытки прорыва внутрь конная полиция и другие стражи порядка применили против участников акции слезоточивый газ и водомёты.
Тем временем эвакуация раненых жителей и иностранцев из сектора Газа через КПП Рафах на границе с Египтом прекращена. Причиной стал авиаудар по машине скорой помощи, которая, по утверждению ЦАХАЛ, принадлежала членам движения ХАМАС. По последним данным, в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли уже 9488 человек, в том числе 3900 детей.