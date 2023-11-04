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4 ноября, 13:02

Турция отзывает посла из Израиля для консультаций

Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций в связи с продолжающимися атаками Израиля на мирное население сектора Газа.

"В связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа, вызванной продолжающимися атаками Израиля на мирное население, и отказом Израиля от призывов к прекращению огня и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций", отметили в МИД Турции.

При этом ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после действий Израиля в секторе Газа он больше не воспринимает премьер-министра Биньямина Нетаньяху как своего собеседника.

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А ранее из-за ситуации с бомбардировками сектора Газа своих послов из Израиля отозвали Колумбия, Чили, Иордания и Бахрейн. А Боливия и вовсе решила разорвать дипотношения с Тель-Авивом.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Александра Вишнякова
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