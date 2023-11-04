Турция отзывает посла из Израиля для консультаций

Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций в связи с продолжающимися атаками Израиля на мирное население сектора Газа.

"В связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа, вызванной продолжающимися атаками Израиля на мирное население, и отказом Израиля от призывов к прекращению огня и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций", — отметили в МИД Турции.