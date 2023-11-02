Бахрейн отозвал посла из Израиля и прекратил со страной экономические отношения. Также домой из Манамы отправился израильский дипломат.

В парламенте Бахрейна указали, что это шаг является подтверждением "твёрдой исторической позиции в поддержку законных прав братского палестинского народа".

При этом Бахрейн и Израиль установили дипотношения всего три года назад — в 2020 году.