Бахрейн отозвал посла из Израиля
Бахрейн отозвал посла из Израиля и прекратил со страной экономические отношения. Также домой из Манамы отправился израильский дипломат.
В парламенте Бахрейна указали, что это шаг является подтверждением "твёрдой исторической позиции в поддержку законных прав братского палестинского народа".
При этом Бахрейн и Израиль установили дипотношения всего три года назад — в 2020 году.
А ранее своих послов из Израиля отозвали Колумбия, Чили и Иордания. А Боливия и вовсе решила разорвать дипотношения с Тель-Авивом. Так, лидеры латиноамериканских стран обвинили ЦАХАЛ в нарушении гуманитарного права при обстрелах сектора Газа.
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