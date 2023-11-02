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2 ноября, 12:44

Бахрейн отозвал посла из Израиля

Бахрейн отозвал посла из Израиля и прекратил со страной экономические отношения. Также домой из Манамы отправился израильский дипломат.

В парламенте Бахрейна указали, что это шаг является подтверждением "твёрдой исторической позиции в поддержку законных прав братского палестинского народа".

При этом Бахрейн и Израиль установили дипотношения всего три года назад — в 2020 году.

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А ранее своих послов из Израиля отозвали Колумбия, Чили и Иордания. А Боливия и вовсе решила разорвать дипотношения с Тель-Авивом. Так, лидеры латиноамериканских стран обвинили ЦАХАЛ в нарушении гуманитарного права при обстрелах сектора Газа.

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Александра Вишнякова
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    Комментарий

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    Олег Гридневсегодня в 13:30

    Израиль повторно ударил по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. По меньшей мере 195 человек погибли, еще 777 пострадали, пишет Sky News Arabia со ссылкой на пресс-службу ХАМАС. Около 120 человек пропали без вести или находятся под завалами в результате ударов по лагерю за 31 октября и 1 ноября.

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