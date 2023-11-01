Иордания отозвала своего посла в Израиле
МИД Иордании отозвал своего посла в Израиле. Об этом сообщило агентство Petra.
"Министерство иностранных дел немедленно отзывает своего посла в Тель-Авиве", — говорится в сообщении.
А ранее сразу два южноамериканских государства — Колумбия и Чили — тоже приняли решение отозвать из Израиля своих послов для консультаций. Президенты стран Густаво Петро и Габриэль Борич обвинили ЦАХАЛ в нарушении гуманитарного права при обстрелах сектора Газа. А Боливия и вовсе решила разорвать дипотношения с Израилем.
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