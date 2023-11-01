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1 ноября, 14:29

Иордания отозвала своего посла в Израиле

МИД Иордании отозвал своего посла в Израиле. Об этом сообщило агентство Petra.

"Министерство иностранных дел немедленно отзывает своего посла в Тель-Авиве", — говорится в сообщении.

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А ранее сразу два южноамериканских государства — Колумбия и Чили — тоже приняли решение отозвать из Израиля своих послов для консультаций. Президенты стран Густаво Петро и Габриэль Борич обвинили ЦАХАЛ в нарушении гуманитарного права при обстрелах сектора Газа. А Боливия и вовсе решила разорвать дипотношения с Израилем.

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Александра Вишнякова
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