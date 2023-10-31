Боливия разрывает дипотношения с Израилем из-за сектора Газа

Ла-Пас разрывает дипломатические отношения с Иерусалимом из-за действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил замглавы МИД страны Фредди Мамани.

"Боливия решила разорвать дипломатические отношения с Израилем", — заявил он на пресс-конференции, транслировавшейся в эфире Bolivia TV.