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31 октября, 20:53

Боливия разрывает дипотношения с Израилем из-за сектора Газа

Ла-Пас разрывает дипломатические отношения с Иерусалимом из-за действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил замглавы МИД страны Фредди Мамани.

"Боливия решила разорвать дипломатические отношения с Израилем", — заявил он на пресс-конференции, транслировавшейся в эфире Bolivia TV.

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А ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле в поддержку Палестины заявил, что Анкара намерена объявить Израиль военным преступником. По его словам, необходимый процесс уже начался.

Обложка ©

Unsplash / Tobias Jelskov

Лариса Сафронова
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