Мусульманский совет США выдвинул Байдену ультиматум по Газе
Национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) и активисты Демократической партии США выдвинули ультиматум президенту США Джо Байдену, в котором потребовали остановить атаку Газы. Если он не примет меры до 1 ноября, то потеряет большинство голосов на предстоящих выборах.
Авторы письма на сайте NMDC обратились к Белому дому и призвали его выступить за прекращение огня. Они отметили, что в регионе ситуация критическая, а Байден сыграл немалую роль в распространении насилия, когда поставлял оружие Израилю. Поэтому президента США призвали принять меры по обеспечению прекращения атак до вторника, 31 октября, в 17:00 по времени Восточного побережья США (1 ноября 01:00 мск).
Если требование выполнено не будет, мусульманские избиратели не станут голосовать на предстоящих выборах в США за кандидата, поддерживающего насилие. Авторы письма предупредили, что особые усилия будут направлены на привлечение к протесту избирателей в Мичигане, Огайо и Пенсильвании, так как там самая высокая конкуренция и распределение голосов предопределит исход выборов.
Ранее стало известно, что в Средиземноморье прибыл авианосец Gerald Ford. Присутствие корабля в регионе Вашингтон назвал необходимым на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины. Президент России Владимир Путин уверен, что таким образом Штаты накаляют обстановку в конфликте, "подтаскивая" авианосные группы.
ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta