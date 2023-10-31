Мусульманский совет США выдвинул Байдену ультиматум по Газе

Национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) и активисты Демократической партии США выдвинули ультиматум президенту США Джо Байдену, в котором потребовали остановить атаку Газы. Если он не примет меры до 1 ноября, то потеряет большинство голосов на предстоящих выборах.

Авторы письма на сайте NMDC обратились к Белому дому и призвали его выступить за прекращение огня. Они отметили, что в регионе ситуация критическая, а Байден сыграл немалую роль в распространении насилия, когда поставлял оружие Израилю. Поэтому президента США призвали принять меры по обеспечению прекращения атак до вторника, 31 октября, в 17:00 по времени Восточного побережья США (1 ноября 01:00 мск).