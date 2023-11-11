Вооружённый БПЛА ударил по военной базе США в Ираке
Reuters: Вооружённый беспилотник атаковал американскую базу в Ираке
Вооружённый беспилотник атаковал иракскую авиационную базу Аль-Харир, на которой находятся американские и международные силы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
По данным издания, в результате удара дрона оказалась повреждена инфраструктура.
Напомним, это уже не первое нападение на военную инфраструктуру США. В ночь с 8 на 9 ноября в Ираке прогремел взрыв в провинции Эрбиль в автономном регионе Курдистан. Также атака на американские объекты была зафиксирована в районе газового месторождения "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Известно, что в результате атаки на военную базу США, находящуюся к северу от города Эрбиль, начался пожар в хранилище с топливом. По данным Минобороны Америки, с 17 октября базы и другие объекты страны, расположенные в Сирии и Ираке, были атакованы около полусотни раз.
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