Регион

Уведомления отключены

11 ноября, 13:15

Вооружённый БПЛА ударил по военной базе США в Ираке

Reuters: Вооружённый беспилотник атаковал американскую базу в Ираке

Вооружённый беспилотник атаковал иракскую авиационную базу Аль-Харир, на которой находятся американские и международные силы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным издания, в результате удара дрона оказалась повреждена инфраструктура.

В Сирии девять человек погибли в результате американского удара "в целях самообороны"

В Сирии девять человек погибли в результате американского удара "в целях самообороны"

Напомним, это уже не первое нападение на военную инфраструктуру США. В ночь с 8 на 9 ноября в Ираке прогремел взрыв в провинции Эрбиль в автономном регионе Курдистан. Также атака на американские объекты была зафиксирована в районе газового месторождения "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Известно, что в результате атаки на военную базу США, находящуюся к северу от города Эрбиль, начался пожар в хранилище с топливом. По данным Минобороны Америки, с 17 октября базы и другие объекты страны, расположенные в Сирии и Ираке, были атакованы около полусотни раз.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Ирак
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров