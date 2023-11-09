Военная база США в Ираке загорелась после атаки дрона-камикадзе

Беспилотник-камикадзе атаковал военную базу США, находящуюся к северу от города Эрбиль. Об этом сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на источник в автономной администрации региона Иракский Курдистан.

"Начинённый взрывным устройством беспилотник атаковал район расположения американской базы возле аэродрома Харир в провинции Эрбиль", — говорится в сообщении.

В результате атаки начался пожар в хранилище с топливом.

Также в четверг было совершено три нападения на американскую базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе страны. Сначала по ней нанесли ракетные удары, а затем началась атака БПЛА-камикадзе. Средства противовоздушной обороны (ПВО) США смогли отбить нападение дронов. Ответственность за последние атаки на американские военные базы в Ираке взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака". Член его руководства Абу Аля аль-Велаи в эфире телеканала Al Mayadeen заявил, что нападения прекратятся только после того, как Израиль остановит свою агрессию против Палестины в секторе Газа.