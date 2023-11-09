Военная база США в Ираке загорелась после атаки дрона-камикадзе
Shafaq News: Дрон-камикадзе атаковал военную базу США в Ираке, начался пожар
Беспилотник-камикадзе атаковал военную базу США, находящуюся к северу от города Эрбиль. Об этом сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на источник в автономной администрации региона Иракский Курдистан.
"Начинённый взрывным устройством беспилотник атаковал район расположения американской базы возле аэродрома Харир в провинции Эрбиль", — говорится в сообщении.
В результате атаки начался пожар в хранилище с топливом.
Также в четверг было совершено три нападения на американскую базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе страны. Сначала по ней нанесли ракетные удары, а затем началась атака БПЛА-камикадзе. Средства противовоздушной обороны (ПВО) США смогли отбить нападение дронов. Ответственность за последние атаки на американские военные базы в Ираке взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака". Член его руководства Абу Аля аль-Велаи в эфире телеканала Al Mayadeen заявил, что нападения прекратятся только после того, как Израиль остановит свою агрессию против Палестины в секторе Газа.
Напомним, накануне в Ираке прогремел взрыв вблизи американской военной базы Харир в провинции Эрбиль (автономный регион Курдистан). Ещё одна атака на объекты США произошла в районе газового месторождения "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Также вчера на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса заместитель помощника главы Минобороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул сообщила, что в период с 17 октября базы и другие объекты США в Сирии и Ираке были атакованы 41 раз. По её словам, ответственность за это несут поддерживаемые Ираном вооружённые группировки.
ТАСС / AP