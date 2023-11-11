ЦАХАЛ нанесла удар по Сирии после обстрела севера Израиля

Армия обороны Израиля сообщила об атаке северных территорий государства со стороны Сирии. Всего из соседней республики выпустили два снаряда, которые рванули на открытой местности.

"Некоторое время назад, после сирен, прозвучавших на Голанских высотах на севере Израиля, было зафиксировано два запуска со стороны Сирии по израильской территории, они упали на открытой местности", — заявила пресс-служба ЦАХАЛ, добавив, что военные уже нанесли ответный удар по источникам атаки в САР.