ЦАХАЛ нанесла удар по Сирии после обстрела севера Израиля
Армия обороны Израиля сообщила об атаке северных территорий государства со стороны Сирии. Всего из соседней республики выпустили два снаряда, которые рванули на открытой местности.
"Некоторое время назад, после сирен, прозвучавших на Голанских высотах на севере Израиля, было зафиксировано два запуска со стороны Сирии по израильской территории, они упали на открытой местности", — заявила пресс-служба ЦАХАЛ, добавив, что военные уже нанесли ответный удар по источникам атаки в САР.
Напомним, что Израиль и Сирия неоднократно обменивались ударами после обострения конфликта в секторе Газа. Так, 24 октября военные САР обстреляли соседей из миномётов, на что ЦАХАЛ ответила зеркальным образом. А 29 октября для поражения объектов на территории республики еврейское государство даже задействовало авиацию. Впрочем, гораздо больше целей Военно-воздушным силам Израиля приходится уничтожать в Газе. С начала наземной фазы операции бомбардировщики ЦАХАЛ нанесли удары по почти 5000 объектов в анклаве, рассказывал Лайф ранее.
Flickr / Israel Defense Forces