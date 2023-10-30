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30 октября, 04:22

ЦАХАЛ опубликовала видео нанесения ударов израильских ВВС по объектам в Сирии

ЦАХАЛ: ВВС Израиля ударили по военной инфраструктуре Сирии в ответ на обстрелы

Военно-воздушные силы Израиля нанесли очередной удар по территории Сирийской Арабской Республики и зафиксировали это на видео. Как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), такие меры были предприняты военными в ответ на обстрелы по еврейскому государству с территории Сирии, произошедшие в воскресенье, 29 октября.

ВВС Израиля наносят удары по объектам в Сирии. Видео © t.me / Israel Defense Forces

"Некоторое время назад, в ответ на обстрелы из Сирии по израильской территории ранее в воскресенье, самолёт ЦАХАЛ нанёс удар по военной инфраструктуре на сирийской территории", — сообщили военные.

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Напомним, о предыдущем ударе ЦАХАЛ по территории САР сообщалось 25 октября. Тогда военные Израиля нанесли удар по военной инфраструктуре сирийской армии. По сообщению армейской пресс-службы, это был ответ на миномётный обстрел, произошедший 24 октября.

Обложка ©

pixabay

Алексей Соловьёв
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