ЦАХАЛ опубликовала видео нанесения ударов израильских ВВС по объектам в Сирии
ЦАХАЛ: ВВС Израиля ударили по военной инфраструктуре Сирии в ответ на обстрелы
Военно-воздушные силы Израиля нанесли очередной удар по территории Сирийской Арабской Республики и зафиксировали это на видео. Как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), такие меры были предприняты военными в ответ на обстрелы по еврейскому государству с территории Сирии, произошедшие в воскресенье, 29 октября.
ВВС Израиля наносят удары по объектам в Сирии. Видео © t.me / Israel Defense Forces
"Некоторое время назад, в ответ на обстрелы из Сирии по израильской территории ранее в воскресенье, самолёт ЦАХАЛ нанёс удар по военной инфраструктуре на сирийской территории", — сообщили военные.
Напомним, о предыдущем ударе ЦАХАЛ по территории САР сообщалось 25 октября. Тогда военные Израиля нанесли удар по военной инфраструктуре сирийской армии. По сообщению армейской пресс-службы, это был ответ на миномётный обстрел, произошедший 24 октября.
pixabay