ЦАХАЛ опубликовала видео нанесения ударов израильских ВВС по объектам в Сирии

Военно-воздушные силы Израиля нанесли очередной удар по территории Сирийской Арабской Республики и зафиксировали это на видео. Как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), такие меры были предприняты военными в ответ на обстрелы по еврейскому государству с территории Сирии, произошедшие в воскресенье, 29 октября.

ВВС Израиля наносят удары по объектам в Сирии. Видео © t.me / Israel Defense Forces

"Некоторое время назад, в ответ на обстрелы из Сирии по израильской территории ранее в воскресенье, самолёт ЦАХАЛ нанёс удар по военной инфраструктуре на сирийской территории", — сообщили военные.