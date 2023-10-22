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22 октября, 05:25
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Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после атаки Израиля

Израиль нанёс удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рано утром 22 октября нанесла удары по взлётно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо. Воздушные гавани выведены из строя, сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийскую армию.

"Сегодня утром примерно в 05:25 израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо", — указано в заявлении военных САР.

Уточняется, что физическое повреждение взлётно-посадочных полос двух аэропортов Сирии привело к их выводу из строя. По некоторым данным, один сотрудник аэропорта Дамаска погиб при атаке со стороны Израиля, ещё один получил ранения.

ВВС Израиля ракетным ударом вывели из строя международный аэропорт Алеппо

ВВС Израиля ракетным ударом вывели из строя международный аэропорт Алеппо

Ранее Лайф уже писал, что международные аэропорты сирийской столицы Дамаска и города Алеппо приостановили работу из-за повреждения взлётно-посадочных полос после ударов авиации Израиля. Министерство иностранных дел Сирии обвинило еврейское государство в эскалации конфликта. МИД России назвал удары Израиля нарушением норм международного права.

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ВВС Израиля

Иван Косицын
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