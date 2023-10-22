Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после атаки Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рано утром 22 октября нанесла удары по взлётно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо. Воздушные гавани выведены из строя, сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийскую армию.

"Сегодня утром примерно в 05:25 израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо", — указано в заявлении военных САР.