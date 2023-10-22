Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после атаки Израиля
Израиль нанёс удары по аэропортам Дамаска и Алеппо
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рано утром 22 октября нанесла удары по взлётно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо. Воздушные гавани выведены из строя, сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийскую армию.
"Сегодня утром примерно в 05:25 израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо", — указано в заявлении военных САР.
Уточняется, что физическое повреждение взлётно-посадочных полос двух аэропортов Сирии привело к их выводу из строя. По некоторым данным, один сотрудник аэропорта Дамаска погиб при атаке со стороны Израиля, ещё один получил ранения.
Ранее Лайф уже писал, что международные аэропорты сирийской столицы Дамаска и города Алеппо приостановили работу из-за повреждения взлётно-посадочных полос после ударов авиации Израиля. Министерство иностранных дел Сирии обвинило еврейское государство в эскалации конфликта. МИД России назвал удары Израиля нарушением норм международного права.
ВВС Израиля