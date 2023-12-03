Регион

Уведомления отключены

3 декабря, 02:19

Как минимум 14 человек погибли при атаке ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе

WAFA: Не менее 14 человек погибли после ударов ЦАХАЛ по лагерю Нусейрат в Газе

Не менее 14 человек погибли в результате обстрела Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) лагеря для беженцев Нусейрат, расположенного в центральной части сектора Газа. Об этом в ночь на воскресенье, 3 декабря, передаёт палестинское агентство WAFA.

"Израильские военные самолёты бомбят дома в лагере беженцев Нусейрат, унеся жизни 14 невинных людей", — сообщают журналисты.

По данным издания, среди погибших есть женщины и дети. При этом подчёркивается, что число пострадавших может увеличиться, так как жертв бомбардировки ЦАХАЛ ещё вытаскивают из-под развалин разрушенных зданий.

Израильские истребители F-16 обстреляли окрестности Дамаска

Израильские истребители F-16 обстреляли окрестности Дамаска

Ранее Лайф писал, что палестинский врач с гражданством России погиб в результате удара ВВС Израиля по сектору Газа в пятницу, 1 декабря. Стоит отметить, что накануне вечером министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля возобновляет боевые действия в Газе в полную силу.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров