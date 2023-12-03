Как минимум 14 человек погибли при атаке ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе
WAFA: Не менее 14 человек погибли после ударов ЦАХАЛ по лагерю Нусейрат в Газе
Не менее 14 человек погибли в результате обстрела Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) лагеря для беженцев Нусейрат, расположенного в центральной части сектора Газа. Об этом в ночь на воскресенье, 3 декабря, передаёт палестинское агентство WAFA.
"Израильские военные самолёты бомбят дома в лагере беженцев Нусейрат, унеся жизни 14 невинных людей", — сообщают журналисты.
По данным издания, среди погибших есть женщины и дети. При этом подчёркивается, что число пострадавших может увеличиться, так как жертв бомбардировки ЦАХАЛ ещё вытаскивают из-под развалин разрушенных зданий.
Ранее Лайф писал, что палестинский врач с гражданством России погиб в результате удара ВВС Израиля по сектору Газа в пятницу, 1 декабря. Стоит отметить, что накануне вечером министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля возобновляет боевые действия в Газе в полную силу.
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