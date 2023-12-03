Как минимум 14 человек погибли при атаке ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе

Не менее 14 человек погибли в результате обстрела Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) лагеря для беженцев Нусейрат, расположенного в центральной части сектора Газа. Об этом в ночь на воскресенье, 3 декабря, передаёт палестинское агентство WAFA.