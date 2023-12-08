В ХАМАС заявили о разрушении Израилем более сотни мечетей в Газе

Более сотни мечетей и три христианских храма оказались разрушены в результате ударов Израиля по территории сектора Газа. Об этом сообщает палестинское движение ХАМАС.

"В ходе продолжающейся агрессии в Газе израильские силы нанесли удары по большинству исторических памятников в палестинском анклаве", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале радикального движения.

По информации ХАМАС, из-за израильских атак на сегодняшний день в Газе разрушено 104 мечети, а также три христианские церкви.

По последней информации, жертвами действий израильской армии в Газе уже стали 16,2 тысячи человек. Почти половина из них (7,1 тысячи) — дети, ещё 4,8 тысячи — женщины. Ранения же в результате массированных обстрелов и авиаударов получили свыше 42 тысяч мирных жителей.