Израильская армия за сутки атаковала 250 объектов радикалов в секторе Газа

Армия обороны Израиля за прошедшие сутки нанесла удары по 250 военным объектам радикалов в Газе. Об этом в воскресенье, 10 декабря, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

"В течение суток сухопутные войска, Военно-воздушные силы и Военно-морские силы ЦАХАЛ продолжали атаковать террористическую инфраструктуру в секторе Газа и нанесли удары по 250 террористическим объектам", — отметили там.

В ЦАХАЛ добавили, что несколько часов назад израильские военные ликвидировали схроны оружия, а также провели рейды на военные объекты. Кроме того, они разрушили подземные туннели ХАМАС и нейтрализовали силы противника, которые намеревались напасть на израильских солдат.