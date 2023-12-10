Израильская армия за сутки атаковала 250 объектов радикалов в секторе Газа
Армия обороны Израиля за прошедшие сутки нанесла удары по 250 военным объектам радикалов в Газе. Об этом в воскресенье, 10 декабря, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.
"В течение суток сухопутные войска, Военно-воздушные силы и Военно-морские силы ЦАХАЛ продолжали атаковать террористическую инфраструктуру в секторе Газа и нанесли удары по 250 террористическим объектам", — отметили там.
В ЦАХАЛ добавили, что несколько часов назад израильские военные ликвидировали схроны оружия, а также провели рейды на военные объекты. Кроме того, они разрушили подземные туннели ХАМАС и нейтрализовали силы противника, которые намеревались напасть на израильских солдат.
Ранее в одной из школ в секторе Газа ЦАХАЛ нашла вход в тоннель радикального палестинского движения ХАМАС. Выяснилось, что проход ведёт к мечети района Шуджайя в центре Газы. А в ночь на 10 декабря Армия обороны Израиля объявила об уничтожении сотен командиров ХАМАС. В ходе операции военные получили доступ к сотням компьютеров с разведданными.
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