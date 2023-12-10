ЦАХАЛ объявила об уничтожении сотен командиров ХАМАС

Военные Израиля ликвидировали свыше тысячи боевиков и сотни командиров вооружённых формирований, имевших отношение к радикальному палестинскому движению ХАМАС. Об этом телеканалу i24 рассказал министр обороны Израиля Йоав Галант, говоря о проведённой в секторе Газа операции.

"Есть очень большие успехи против ХАМАС, и у этого есть очень явные проявления: тысячи террористов убиты, сотни командиров на разных уровнях, от генералов и ниже, [уничтожены], и мы доберёмся также до верхушки руководства этой организации", — пообещал Галант.

Он также рассказал о ликвидации большого количества инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа, включая туннели и склады боеприпасов. В ходе операции у военных оказались в распоряжении сотни компьютеров с разведданными.