ЦАХАЛ обнаружила в школьном кабинете вход в тоннель ХАМАС
Вход в тоннель ХАМАС, скрытый в одной из школ в секторе Газа. Обложка © X / @IDF
В одной из школ в секторе Газа найден вход в тоннель ХАМАС. Об этом на своей странице в соцсети X сообщили представители ЦАХАЛ. В публикации указано, что проход ведёт к мечети района Шуджайя в центре Газы.
"ХАМАС превратило школы из безопасных для детей мест в убежища террористов", — написано в публикации.
Ранее движение ХАМАС сообщило, что ЦАХАЛ разрушила Великую мечеть Газы, история которой насчитывала свыше тысячи лет. Огромную мечеть буквально сравняли с землёй: от неё остались лишь руины.