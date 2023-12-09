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9 декабря, 03:54

ЦАХАЛ обнаружила в школьном кабинете вход в тоннель ХАМАС

<p>Вход в тоннель ХАМАС, скрытый в одной из школ в секторе Газа. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/IDF/status/1733276418455273787/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@IDF</a></p>

Вход в тоннель ХАМАС, скрытый в одной из школ в секторе Газа. Обложка © X / @IDF

В одной из школ в секторе Газа найден вход в тоннель ХАМАС. Об этом на своей странице в соцсети X сообщили представители ЦАХАЛ. В публикации указано, что проход ведёт к мечети района Шуджайя в центре Газы.

"ХАМАС превратило школы из безопасных для детей мест в убежища террористов", — написано в публикации.

В ХАМАС заявили о разрушении Израилем более сотни мечетей в Газе

В ХАМАС заявили о разрушении Израилем более сотни мечетей в Газе

Ранее движение ХАМАС сообщило, что ЦАХАЛ разрушила Великую мечеть Газы, история которой насчитывала свыше тысячи лет. Огромную мечеть буквально сравняли с землёй: от неё остались лишь руины.

Анатолий Симоненко
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