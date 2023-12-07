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7 декабря, 14:27

В Госдуме успокоили Байдена, испугавшегося нападения России на НАТО

Депутат Журова: Россия не станет нападать на НАТО после победы на Украине

Россия не станет нападать на страны НАТО, заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в ответ на высказывание президента США Джо Байдена о том, что после победы на Украине Россия будет атаковать альянс.

"США нужно объяснить помощь Украине, что они это делают стратегически пролонгировано, понимая, что нужно укреплять границы, чтобы у России было меньше возможностей якобы напасть на ту же Европу", — объяснила Журова в беседе с "Лентой.ру".

Депутат напомнила, что в специальной военной операции на Украине Россия преследовала предельно ясную цель. Журова заметила, что о помощи Москву фактически просили люди, которые стали жертвами киевского режима. Они понимали, что, кроме РФ, никто не поможет, добавила политик, заметив, что Европа о помощи не просит, да и есть те, кому она действительно нужнее.

В Госдуме объяснили, почему всё больше украинцев готово идти на уступку территорий

В Госдуме объяснили, почему всё больше украинцев готово идти на уступку территорий

Ранее Байден заявил, что Россия после возможной победы на Украине может атаковать какую-то страну НАТО. Такими словами американский лидер пытался убедить Конгресс выделить Киеву деньги.

Обложка ©

Getty Images / Joshua Lott

Александра Мышляева
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