В Госдуме объяснили, почему всё больше украинцев готово идти на уступку территорий

Рост желающих пойти на территориальные уступки украинцев связан со стремлением попасть в ЕС, заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Если Украина захочет вступить в Евросоюз, а одним из условий будет подписание мирного соглашения, то всем понятно, что мирное соглашение может быть подписано только с мирными уступками. Граждане Украины это прекрасно понимают", — рассказала она "Ленте.ру".

По словам Журовой, иначе Украина никогда не попадёт в ЕС, так как объединению не нужна территория, находящаяся в конфликте.