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24 ноября, 13:50

В Госдуме объяснили, почему всё больше украинцев готово идти на уступку территорий

Депутат Журова: Согласие украинцев на уступки связано с желанием попасть в ЕС

Рост желающих пойти на территориальные уступки украинцев связан со стремлением попасть в ЕС, заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Если Украина захочет вступить в Евросоюз, а одним из условий будет подписание мирного соглашения, то всем понятно, что мирное соглашение может быть подписано только с мирными уступками. Граждане Украины это прекрасно понимают", — рассказала она "Ленте.ру".

По словам Журовой, иначе Украина никогда не попадёт в ЕС, так как объединению не нужна территория, находящаяся в конфликте.

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Ранее Лайф сообщал, что часть населения Украины готова пожертвовать территориями, лишь бы наконец достичь мира с Россией и завершить конфликт. Автор материала Bloomberg также обратил внимание на то, что всеобъемлющая западная помощь на самом деле никак не помогает Киеву, а ВСУ, несмотря на военную поддержку, не смогли достичь заметных продвижений.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Sergei Chuzavkov

Александра Мышляева
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