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24 ноября, 02:49

В Британии тысячам украинцев предрекли статус бездомных предстоящей зимой

Украинская беженка пожаловалась, что едва не стала бездомной в Британии

Переехавшая в Великобританию после начала СВО украинка Виктория пожаловалась на недостаточную поддержку приезжих со стороны местных властей. По словам беженки, в один момент она едва не оказалась на улице, лишившись места проживания. О возникших проблемах девушка рассказала в интервью Guardian.

"Я волновалась, что мы окажемся на улице. Я понятия не имела, что делать. Это стресс, потому что мы не знаем, что с нами будет дальше", — посетовала гражданка Незалежной.

Проблемы с жильём возникли у Виктории спустя полгода после переезда. Помочь ей вызвался Британский Красный Крест, который и подыскал украинке новый кров. Однако этот случай нельзя назвать единичным, так как огромное количество гостей из Незалежной вскоре могут оказаться в аналогичной ситуации.

"Этой зимой мы ожидаем, что тысячи украинских мужчин, женщин и детей станут бездомными здесь, в Великобритании", — рассказала газете представитель благотворительной организации Оливия Филд.

Украинские беженцы массово уезжают из Польши, пишут СМИ

Украинские беженцы массово уезжают из Польши, пишут СМИ

С хлебом и солью покинувших родину украинцев не встретили и в Канаде, сообщал Лайф ранее. Так, переселенцы жалуются на нехватку денег, работу без выходных и усталость.

Обложка ©

Flickr / Sandro Sekulic

Илья Пушкарев
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