В Британии тысячам украинцев предрекли статус бездомных предстоящей зимой

Переехавшая в Великобританию после начала СВО украинка Виктория пожаловалась на недостаточную поддержку приезжих со стороны местных властей. По словам беженки, в один момент она едва не оказалась на улице, лишившись места проживания. О возникших проблемах девушка рассказала в интервью Guardian.

"Я волновалась, что мы окажемся на улице. Я понятия не имела, что делать. Это стресс, потому что мы не знаем, что с нами будет дальше", — посетовала гражданка Незалежной.

Проблемы с жильём возникли у Виктории спустя полгода после переезда. Помочь ей вызвался Британский Красный Крест, который и подыскал украинке новый кров. Однако этот случай нельзя назвать единичным, так как огромное количество гостей из Незалежной вскоре могут оказаться в аналогичной ситуации.

"Этой зимой мы ожидаем, что тысячи украинских мужчин, женщин и детей станут бездомными здесь, в Великобритании", — рассказала газете представитель благотворительной организации Оливия Филд.