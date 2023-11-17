Украинские беженцы массово уезжают из Польши, пишут СМИ
Interia Biznes: Украинские беженцы начали покидать Польшу
Украинские беженцы покидают Польшу ради Германии или возвращения на родину, пишет портал Interia Biznes со ссылкой на данные Евростата.
"Украинские беженцы покидают Польшу. Они едут на Запад либо возвращаются к себе домой", — говорится в материале.
Так, украинцев в Польше систематически становится меньше. По последним данным, их основным местом проживания становится Германия, а 15 из 17 миллионов, пересёкших польско-украинскую границу с начала спецоперации, уже вернулись на родину.
Всего же на территории Евросоюза остаётся около 4,2 миллиона беженцев, из которых 1,1 миллиона — в Германии. В соседней Польше их меньше — 958 тысяч.
К слову, жизнь на Западе оказалась не под силу многим украинским беженцам. Например, уехавшему в Канаду Алексею пришлось работать поваром семь дней в неделю и отдавать огромные по российским меркам деньги за привычные для нас вещи. Так, за пользование общественным транспортом мужчина ежемесячно платит сумму, эквивалентную десяти тысячам рублей.
ТАСС / AP / Sergei Grits