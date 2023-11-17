Украинские беженцы массово уезжают из Польши, пишут СМИ

Украинские беженцы покидают Польшу ради Германии или возвращения на родину, пишет портал Interia Biznes со ссылкой на данные Евростата.

"Украинские беженцы покидают Польшу. Они едут на Запад либо возвращаются к себе домой", — говорится в материале.

Так, украинцев в Польше систематически становится меньше. По последним данным, их основным местом проживания становится Германия, а 15 из 17 миллионов, пересёкших польско-украинскую границу с начала спецоперации, уже вернулись на родину.

Всего же на территории Евросоюза остаётся около 4,2 миллиона беженцев, из которых 1,1 миллиона — в Германии. В соседней Польше их меньше — 958 тысяч.