Ирландия оставляет украинских беженцев без пособий и отправляет на работу

Правительство Ирландии до конца 2023 года примет ряд мер, необходимых для замедления притока украинских беженцев. В частности, гостей из Незалежной планируется лишить бесплатного проживания и льготного питания, заявил премьер-министр страны Лео Варадкар.

Глава кабмина европейского государства напомнил, что Ирландия приютила свыше 100 тысяч украинцев за последние два года. Дабы побудить их "слезть" с пособий и устроиться на работу, Дублину стоит воспользоваться опытом других держав, уверен политик.

"Мы разместили 100 тысяч человек, более 100 тысяч за последние два года. У нас нет жилья, мы используем палатки, мы используем контейнеры", — приводит слова Варадкара Irish Times.