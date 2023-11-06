Ирландия оставляет украинских беженцев без пособий и отправляет на работу
Власти Ирландии анонсировали отмену льгот для беженцев с Украины до конца года
Правительство Ирландии до конца 2023 года примет ряд мер, необходимых для замедления притока украинских беженцев. В частности, гостей из Незалежной планируется лишить бесплатного проживания и льготного питания, заявил премьер-министр страны Лео Варадкар.
Глава кабмина европейского государства напомнил, что Ирландия приютила свыше 100 тысяч украинцев за последние два года. Дабы побудить их "слезть" с пособий и устроиться на работу, Дублину стоит воспользоваться опытом других держав, уверен политик.
"Мы разместили 100 тысяч человек, более 100 тысяч за последние два года. У нас нет жилья, мы используем палатки, мы используем контейнеры", — приводит слова Варадкара Irish Times.
Способ избавиться от украинцев ранее нашли и в Норвегии. Местный директорат по вопросам миграции решил выплачивать беженцам "стимулирующие" в размере 1,5 тысячи евро, если они вернутся обратно на родину.
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