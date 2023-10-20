Норвегия объявила внушительную награду для украинцев за отъезд домой
Норвегия заплатит украинским беженцам €1,5 тысячи за возвращение домой
Норвежский директорат по вопросам миграции объявил о решении помочь украинским беженцам вернуться на родину. Для этого власти выплатят гражданам Незалежной "стимулирующие" в размере 1,5 тысячи евро. Этой суммы хватит мигрантам на первое время, считают в скандинавском государстве.
"Если у вас есть вид на жительство в Норвегии, но теперь вы хотите вернуться на родину, вы можете подать заявку на поддержку. Что вы получите? 17,5 тысячи норвежских крон наличными, чтобы вернуться домой и самостоятельно обосноваться на Украине", — анонсировал директорат.
Ведомство предусмотрело и сценарий, при котором получившие выплаты беженцы вернутся обратно в Норвегию после поездки на Украину. В этом случае мигрантам придётся отдать часть средств обратно.
На резкий наплыв граждан Незалежной ранее пожаловались и Нидерланды. Пункты размещения беженцев в европейском государстве забиты на 99%, а в некоторых приютах поселились в два раза больше иностранцев, чем положено, рассказывал Лайф ранее.
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