Норвегия объявила внушительную награду для украинцев за отъезд домой

Норвежский директорат по вопросам миграции объявил о решении помочь украинским беженцам вернуться на родину. Для этого власти выплатят гражданам Незалежной "стимулирующие" в размере 1,5 тысячи евро. Этой суммы хватит мигрантам на первое время, считают в скандинавском государстве.

"Если у вас есть вид на жительство в Норвегии, но теперь вы хотите вернуться на родину, вы можете подать заявку на поддержку. Что вы получите? 17,5 тысячи норвежских крон наличными, чтобы вернуться домой и самостоятельно обосноваться на Украине", — анонсировал директорат.

Ведомство предусмотрело и сценарий, при котором получившие выплаты беженцы вернутся обратно в Норвегию после поездки на Украину. В этом случае мигрантам придётся отдать часть средств обратно.