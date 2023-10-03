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3 октября, 05:54

Во Франции заявили, что беженцы могут стать причиной раздора между Украиной и Западом

Le Monde: Между Украиной и Западом может вспыхнуть конфликт из-за демографии

Страны, которые принимают беженцев с Украины, могут использовать их для решения своих демографических проблем, а это способно вызвать напряжённость между Киевом и его западными союзниками, сообщает издание Le Monde. Директор Французского института демографии Ален Блюм заявил, что эмиграция женщин является тревожной проблемой для Незалежной. По его словам, почти 80% выездов приходится именно на женщин и детей.

"Почти 80% выездов приходится на женщин и детей, причём последние близки к призывному возрасту. Матери, как правило, хотят их защитить, что ещё больше увеличит дефицит мужчин, которых можно будет призвать в армию в ближайшие три года", — отметил Блюм.

Дети с Украины интегрируются в системы образования принимающих стран. С ними, вероятно, останутся их матери. Так считает социолог из Университета Париж X — Нантер Юлия Шукан. Некоторые страны, принимающие украинских беженцев, могут попробовать оставить их у себя для решения демографических проблем. Это грозит напряжённостью между Киевом и его европейскими партнёрами.

На Украине ожидается рекордное падение рождаемости

На Украине ожидается рекордное падение рождаемости

Демограф Александр Гладун считает, что украинским властям нужно будет предложить людям достойные послевоенные условия, принять европейскую модель демократического и экономического развития, а также провести эффективную миграционную политику. По его словам, Украина уже потеряла 10 миллионов человек населения за три десятилетия независимости, что соответствует очень быстрому темпу снижения.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил о том, что количество жителей страны уменьшилось до 23 миллионов человек, но при этом НАТО продолжает "уничтожать страну в своих интересах". Альянс делает это, поставляя оружие и обещая победу в конфликте с Россией.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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