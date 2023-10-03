Во Франции заявили, что беженцы могут стать причиной раздора между Украиной и Западом

Страны, которые принимают беженцев с Украины, могут использовать их для решения своих демографических проблем, а это способно вызвать напряжённость между Киевом и его западными союзниками, сообщает издание Le Monde. Директор Французского института демографии Ален Блюм заявил, что эмиграция женщин является тревожной проблемой для Незалежной. По его словам, почти 80% выездов приходится именно на женщин и детей.

"Почти 80% выездов приходится на женщин и детей, причём последние близки к призывному возрасту. Матери, как правило, хотят их защитить, что ещё больше увеличит дефицит мужчин, которых можно будет призвать в армию в ближайшие три года", — отметил Блюм.

Дети с Украины интегрируются в системы образования принимающих стран. С ними, вероятно, останутся их матери. Так считает социолог из Университета Париж X — Нантер Юлия Шукан. Некоторые страны, принимающие украинских беженцев, могут попробовать оставить их у себя для решения демографических проблем. Это грозит напряжённостью между Киевом и его европейскими партнёрами.

Демограф Александр Гладун считает, что украинским властям нужно будет предложить людям достойные послевоенные условия, принять европейскую модель демократического и экономического развития, а также провести эффективную миграционную политику. По его словам, Украина уже потеряла 10 миллионов человек населения за три десятилетия независимости, что соответствует очень быстрому темпу снижения.